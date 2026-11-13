Законодательные меры для борьбы со скулшутингом предложат в ГД

Законодательные меры для борьбы со скулшутингом предложат в Госдуме Законодательные меры для борьбы со скулшутингом предложат в ГД

Москва13 ноя Вести.Комитет Госдумы (ГД) по информационной политике предложит меры для предотвращения случаев стрельбы в школах. Такое заявление сделал председатель комитета Сергей Боярский по итогам встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой на своем канале в МАХ.

По словам Боярского, так называемый скулшутинг имеет "эффект подражания" – из-за широкого освещения такие преступлений возникают аналогичные акты насилия. По его оценке, 20-30% нападений на школы – это подражания другим аналогичным преступлениям.

Парламентарий добавил, что с Беловой и экспертами обсуждалась важность комплексного подхода к решению проблемы - от профилактических мер до законодательных механизмов.

Договорились продолжить эту работу совместно, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи представит свои предложения по правовому регулированию сообщил Боярский

Ранее психолог Светлана Пшава высказала мнение, что на столь разрушительные проявления агрессии в подростковом возрасте влияет множество факторов, включая семью, травлю в школах и другое.