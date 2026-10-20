Москва20 окт Вести.В России планируют донастроить систему оценки поведения учеников, которая сейчас проходит тестирование в ряде регионов. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

По результатам промежуточного этапа апробации ожидается донастройка системы: усилят автоматизацию учета, уточнят рабочие чек-листы для педагогов и выработают единый подход к учету внешкольных достижений, чтобы уравнять возможности учеников из городских и сельских школ отметил Мурог

Сенатор подчеркнул, что новая система никак не связана с академической успеваемостью: оценка за поведение не влияет на оценки по предметам или допуск к экзаменам. При этом статус "недопустимое" выполняет функцию сигнала для запуска комплекса мер поддержки – привлечение школьного психолога и определение причин трудностей ребенка. Если ситуация меняется к лучшему, оценку можно пересмотреть.

В качестве примера парламентарий привел Рязанскую область, где трехуровневая система оценки поведения ("образцовое", "допустимое" и "недопустимое") тестируется в 11 школах для учеников 2–8 классов. По словам участников проекта, четкие критерии снижают субъективность оценок. Однако учителя столкнулись с административной нагрузкой из-за заполнения электронных журналов.