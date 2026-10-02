Москва2 окт Вести.Введение оценки поведения школьников должно укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, сформировать у учащихся дисциплину, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, которые приводятся на сайте Минпросвещения РФ, сейчас необходимо понять, как система устроена, в чем ее слабые места и когда она делает школьную жизнь спокойнее, а воспитательную работу – лучше.

Оценка поведения призвана … защитить честь и достоинство учителя сказал Сергей Кравцов

Министр также подчеркнул, что новая система в первую очередь касается формирования личности ученика. Ее результаты будут тщательно проанализированы в конце года.

С 1 сентября 2026 года в российских школах начался масштабный эксперимент по выставлению оценок за поведение. В нем участвуют все регионы страны — по 10 школ от каждого субъекта. Если эксперимент пройдёт успешно, то к 2027/28 учебному году оценки за поведение планируют внедрить во всех школах России.