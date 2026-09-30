Кравцов: в России впервые разработают положение о статусе учителя

Минпросвещения впервые разработает положение о статусе учителя Кравцов: в России впервые разработают положение о статусе учителя

Москва30 сен Вести.Министерство просвещения России совместно с педагогическим сообществом разработает положение о статусе учителя и вынесет документ на общественное обсуждение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, открывая форум классных руководителей и директоров школ.

Вместе с педагогами мы сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение сообщил он

Он добавил, что, документ, закрепляющий профессиональный статус учителя, будет принят впервые в отечественной практике.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей с целью повысить престиж профессии и создать благоприятне условие работы.