Москва9 сенВести.Минпросвещения России разработало единые критерии оценки знаний школьников по основным предметам и направило соответствующие рекомендации в регионы. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, новые правила определяют порядок проверки типовых работ и должны сделать выставление оценок более объективным. Рекомендации подготовлены с участием Федерального института педагогических измерений.
Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметамсказал Кравцов
Рекомендации также касаются проверки диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных и практических работ, проектов и других заданий.
Ранее ведомство определило длительность уроков. Их максимальная продолжительность варьируется от 35 до 45 минут.