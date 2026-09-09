В Минпросвещения нашли способ сделать оценки в школе более объективными Минпросвещения ввело единые критерии оценки знаний школьников

Москва9 сен Вести.Минпросвещения России разработало единые критерии оценки знаний школьников по основным предметам и направило соответствующие рекомендации в регионы. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, новые правила определяют порядок проверки типовых работ и должны сделать выставление оценок более объективным. Рекомендации подготовлены с участием Федерального института педагогических измерений.

Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам сказал Кравцов

Рекомендации также касаются проверки диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных и практических работ, проектов и других заданий.

Ранее ведомство определило длительность уроков. Их максимальная продолжительность варьируется от 35 до 45 минут.