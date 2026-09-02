Москва2 сен Вести.Российские школы самостоятельно составляют расписание, однако при этом обязаны строго соблюдать временные рамки для занятий. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Должны учитываться следующие требования СанПиН: уроки могут начинаться не ранее 8.00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19.00 отметил Костенко

Он добавил, что между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должно пройти не менее 30 минут.

Отдельные ограничения действуют для системы дополнительного образования. Так, для детей до 7 лет занятия должны завершаться до 19.30, а для школьников 8-15 лет - до 20.00, для старшеклассников уроки могут заканчиваться не позднее 21.00.