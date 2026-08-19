Москва19 авгВести.Учебная нагрузка в школах может распределяться по двум вариантам: со снижением к середине недели или ее концу, сообщило РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения России.
Учебная нагрузка в течение учебной недели может быть распределена с учетом двух вариантовотметили в документе
Так, в первом варианте самые загруженные дни приходятся на вторник и четверг при пятидневной учебной неделе или на среду и пятницу при шестидневке.
Второй вариант предусматривает нарастание нагрузки к середине недели. При пятидневной учебной неделе низкий уровень нагрузки предусмотрен в понедельник и пятницу, при шестидневной – в пятницу и субботу.