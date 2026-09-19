В Минпросвещения рассказали, станут ли старшеклассники учиться больше Минпросвещения: нагрузка в 10-11-х классах из-за учебных часов не изменится

Москва19 сен Вести.Изменение минимального количества учебных часов для учащихся 10-11-х классов не приведет к росту школьной нагрузки, поскольку объем часов по предметам остается прежним. Об этом РИА Новости заявил эксперт Минпросвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года минимальный объем учебной нагрузки для старшеклассников за два года составит 2 312 часов. Ранее образовательный стандарт предусматривал не менее 2 170 часов.

Изменение минимального порога часов никак не отразится на нагрузке в школе, поскольку объем часов на предметы не меняется сказал Костенко

Он уточнил, что соответствующие изменения были согласованы и вступили в силу в 2025 году на основании приказа Минпросвещения №704.

По словам Костенко, показатель в 2 312 часов рассчитан с учетом санитарных правил и норм, предусматривающих 34 учебных часа в неделю при пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Ранее сообщалось о том, что в России утвержден новый стандарт обучения для старших классов.