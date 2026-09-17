В России утвердили новый стандарт обучения для старших классов Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт для 10‑11-х классов

Москва17 сен Вести.Минпросвещения России утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10-11-х классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ министерства.

Из документа следует, что с 1 сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне или на углубленном по одному из профилей. Поясняется, что второй вариант предусматривает шесть профилей: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический или универсальный.

При этом можно будет создать специализированные классы. В частности, это будут медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические, а также другие классы.

Кроме того, впервые стандарт регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах.

Ранее Минпросвещения в своих методических рекомендациях указывало, что начиная с пятого класса школьникам можно разрешать использовать сервисы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, из рекомендаций министерства следует, что в 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.