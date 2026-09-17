Москва17 сенВести.Минпросвещения России утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10-11-х классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ министерства.
Из документа следует, что с 1 сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне или на углубленном по одному из профилей. Поясняется, что второй вариант предусматривает шесть профилей: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический или универсальный.
При этом можно будет создать специализированные классы. В частности, это будут медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические, а также другие классы.
Кроме того, впервые стандарт регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах.
Ранее Минпросвещения в своих методических рекомендациях указывало, что начиная с пятого класса школьникам можно разрешать использовать сервисы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, из рекомендаций министерства следует, что в 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.