Стало известно, с какого класса школьникам разрешат использовать ИИ Минпросвещения: ученики 5–11-х классов смогут использовать ИИ в учебных целях

Москва12 сен Вести.Ученикам 1–4-х классов не рекомендуется самостоятельно применять ИИ, тогда как школьникам с 5-го класса его использование может быть разрешено, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, в начальной школе сервисы искусственного интеллекта ученики самостоятельно не используют.

В 5–9-х классах педагог может разрешить нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.

Ученики 10–11-х классов смогут применять ИИ также в проектной и исследовательской деятельности. В частности, речь идет об анализе больших массивов данных, построении прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создании визуальных материалов для представления результатов исследований.

При этом педагог вправе ограничить использование нейросетей при выполнении заданий, которые направлены на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.

Использование ИИ также не допускается во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, предполагающих личную демонстрацию учеником запланированных результатов обучения.

Ранее сообщалось, что новый образовательный стандарт и программа для 10-11-х классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими будут введены в российских школах с 1 сентября 2027 года.