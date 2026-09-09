Минпросвещения: продолжительность школьных уроков варьируется от 35-45 минут В Минпросвещения определили длительность уроков в школе

Москва9 сен Вести.В России максимальная продолжительность школьных уроков варьируется от 35-45 минут. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С​​​. Леднева Максим Костенко.

Школа должна соблюдать требования СанПиН в части продолжительности урока: в 1-м классе с сентября по декабрь - не более 35 минут, в 1-м классе с января по май - не более 40 минут, для обучающихся с ОВЗ - не более 40 минут, во 2–11-х классах - не более 45 минут отметил Костенко

Эксперт добавил, что между уроками должен быть перерыв не менее 10 минут, а большая перемена для обеда – минимум 20 минут.

Кроме того, для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут. Такой отдых в середине учебного дня помогает самым маленьким ученикам снять напряжение и восстановить силы.