Учебный год начнется для школьников РФ с короткой недели Первая учебная неделя 2026 года будет короткой для школьников России

Москва21 авг Вести.Первая учебная неделя в 2026 году окажется укороченной для российских школьников: в учреждениях с пятидневным графиком она составит лишь четыре дня.

Так как 1 сентября придется на вторник, в школах с пятидневкой уроки будут идти со вторника по пятницу, то есть четыре дня, а там, где действует шестидневная неделя, - по субботу включительно, что составит пять дней.

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщали, что предстоящий учебный год в школах завершится не ранее 26 мая 2027 года. За парты сядут около 17,5 миллиона детей, 1,5 миллиона из них пойдут в первый класс.

Ранее Минпросвещения опубликовало методические рекомендации по максимальному количеству уроков в день для школьников разных классов.