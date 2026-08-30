В Минпросвещения назвали норму часов работы в неделю для учителей Кравцов: норма работы учителя составляет 18 часов в неделю

Москва30 авг Вести.Норма работы школьного учителя за ставку зарплаты составляет 18 часов в неделю. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Этот показатель зависит от должности и специализации педагога и устанавливается образовательным учреждением.

Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности пояснил он

Ранее ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, академик РАО Алексей Лубков в беседе с ИС "Вести" рассказал, как творчество и спорт помогают в работе учителей.