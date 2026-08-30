Москва30 авгВести.Норма работы школьного учителя за ставку зарплаты составляет 18 часов в неделю. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Этот показатель зависит от должности и специализации педагога и устанавливается образовательным учреждением.
Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельностипояснил он
Ранее ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, академик РАО Алексей Лубков в беседе с ИС "Вести" рассказал, как творчество и спорт помогают в работе учителей.