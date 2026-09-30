Удостоверение учителя появится в России Кравцов: в России появится удостоверение учителя

Москва30 сен Вести.Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства о создании удостоверения учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре "Россия".

Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя сказал министр

Ранее к участникам форума обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Он также поздравил педагогов с наступающим праздником и пожелал успехов и благополучия.