Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя в приветственной телеграмме участникам Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем учителя. Желаю успехов и благополучия говорится в тексте

Путин отметил, что проведение таких значимых для профессионального сообщества мероприятий в преддверии Дня учителя уже стало доброй традицией. По его словам, в этом году на одной площадке собрались педагоги, эксперты и представители органов власти из всех регионов России, а также ряда зарубежных стран.

Президент подчеркнул, что в центре внимания участников форумов находятся развитие системы общего образования, распространение лучших практик, внедрение современных технологий и передовых методик.

Российский лидер также указал на важную роль директоров школ и классных руководителей в учебном и воспитательном процессах. Путин отметил, что их работа требует не только глубоких знаний и профессиональных компетенций, но и умения понимать и поддерживать детей, видеть в каждом таланты и способности и помогать им раскрыться.

Глава государства выразил надежду, что Всероссийский форум классных руководителей и Первый форум директоров школ пройдут в конструктивной и созидательной атмосфере. Он добавил, что идеи и предложения участников будут востребованы и помогут раскрыть потенциал отечественного просвещения в интересах подрастающего поколения, его приобщения к современным знаниям и традиционным нравственным ценностям.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. В 2026 году праздник приходится на понедельник.