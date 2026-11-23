Профессор Блинов: школьная оценка за поведение - это не дисциплинарная мера

Профессор Блинов: оценка за поведение в школе - это приглашение к разговору Профессор Блинов: школьная оценка за поведение - это не дисциплинарная мера

Москва23 ноя Вести.Оценку за поведение ставят для того, чтобы вовремя заметить, что у ребенка начались трудности. Об этом заявил ИС "Вести" директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Владимир Блинов.

Оценка за поведение - это не дисциплинарная мера, это приглашение к разговору. Иногда надо поговорить с родителями, что-то происходит в семье. В случае уж очень острых отклонений в поведении может собираться и консилиум вместе с педагогом-психологом. Здесь другая задача - выявить проблему указал Блинов

Оценивают учащихся по четырем критериям - "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".

Ранее сообщалось, что в 2025/2026 учебном году систему оценивания поведения протестировали среди учащихся 1-8 классов​​​.