Москва23 нояВести.Оценку за поведение ставят для того, чтобы вовремя заметить, что у ребенка начались трудности. Об этом заявил ИС "Вести" директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Владимир Блинов.
Оценка за поведение - это не дисциплинарная мера, это приглашение к разговору. Иногда надо поговорить с родителями, что-то происходит в семье. В случае уж очень острых отклонений в поведении может собираться и консилиум вместе с педагогом-психологом. Здесь другая задача - выявить проблемууказал Блинов
Оценивают учащихся по четырем критериям - "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".
Ранее сообщалось, что в 2025/2026 учебном году систему оценивания поведения протестировали среди учащихся 1-8 классов.