Эксперт Минпросвещения объяснила, как учителя будут оценивать поведение учеников Эксперт: учителя должный давать разъяснение при оценивании поведения школьников

Москва9 ноя Вести.При оценивании поведения школьников учителя будут давать конструктивную обратную связь и объяснять причину выставления той или иной отметки. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, ведущий научный сотрудник Института воспитания Надежда Бабарыкина.

Она напомнила, что с 1 сентября 2026 года системы оценивания поведения учеников 2-8-х классов проходит тестирование в российских регионах.

Механизм оценивания поведения обучающихся в образовательной организации предусматривает наличие конструктивной обратной связи родителям и школьникам от педагога с объяснением причин выставления конкретной оценки отметила Бабарыкина

Эксперт добавила, оценка поведения должна служить инструментом для согласования ожиданий и подходов к воспитанию ребенка между родителями и педагогами.

Бабарыкина напомнила, что оценка поведения поможет школьникам научиться уважительно относиться к старшим и сверстникам, контролировать свои поступки, а также соблюдать правовые и общественные нормы.