Минпросвещения РФ: оценка за поведение не влияет на допуск к экзаменам в школе

Россиянам рассказали о влиянии оценки за поведение на успеваемость в школе Минпросвещения РФ: оценка за поведение не влияет на допуск к экзаменам в школе

Москва25 окт Вести.Поведение школьников оценивается отдельно от успеваемости, оценка за него не может является причиной для недопуска к экзаменам, передает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

В этом учебном году в некоторых школах в каждом регионе страны в тестовом режиме оценивается поведение учеников 2-8-х классов.

Оценивание поведения обучающихся проводится отдельно от академической успеваемости говорится в документе

Уточняется, что оценка по поведению вносится в личное дело школьника как дополнение.

Ранее сообщалось, что определен порядок выставления оценки за поведение школьников в России