Москва25 октВести.Поведение школьников оценивается отдельно от успеваемости, оценка за него не может является причиной для недопуска к экзаменам, передает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.
В этом учебном году в некоторых школах в каждом регионе страны в тестовом режиме оценивается поведение учеников 2-8-х классов.
Оценивание поведения обучающихся проводится отдельно от академической успеваемостиговорится в документе
Уточняется, что оценка по поведению вносится в личное дело школьника как дополнение.
Ранее сообщалось, что определен порядок выставления оценки за поведение школьников в России