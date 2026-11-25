В Минпросвещения назвали четыре критерия для выставления оценки за поведение Минпросвещения: оценка за поведение будет определяться суммой четырех критериев

Москва25 ноя Вести.Оценка за поведение в российских школах будет формироваться по четырем критериям, каждый из которых имеет свой "вес" в баллах. Максимум по сумме критериев, который может набрать ученик, составляет 30 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Минпросвещения РФ.

Согласно документу, модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также правомерное поведение сказано в публикации

Для каждого из критериев установлен комплекс показателей.

Например, в рамках критерия "дисциплинированность" будет оцениваться соблюдение учеником школьного расписания, требований к внешнему виду и правил пожарной и электробезопасности.

Баллы по критерию "соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися" будут начисляться за конструктивное общение со сверстниками, соблюдение норм общения, а также отсутствие фактов умышленного создания конфликтных ситуаций и буллинга.

Критерий "соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми" предусматривает, что учащийся должен вести себя уважительно по отношению к педагогам и другим сотрудникам образовательных организаций, ответственно относиться к их поручениям и советам.

Хорошую оценку по критерию "правомерное поведение" получат ученики, которые не состоят на профилактическом учете и не допускают фактов антиобщественного или противоправного поведения, таких как вандализм, хулиганство или воровство.

По критерию "дисциплинированность" ученику может быть начислено до 12 баллов, а по каждому из трех других критериев – до 6 баллов.

Оценку "образцовое поведение" получат ученики, набравшие по сумме четырех критериев от 24 до 30 баллов. Школьникам, у которых итоговый результат будет варьироваться в диапазоне от 10 до 23 баллов, выставят оценку "допустимое поведение". Если сумма баллов по четырем критериям окажется ниже 10, поведение ученика будет оценено как "недопустимое".

Ранее стало известно, что учителя должны будут давать обратную связь при выставлении оценок за поведение.