Кравцов объяснил, почему в школы вернули оценки за поведение Кравцов назвал оценки поведения в школах дополнительным инструментом воспитания

Москва27 ноя Вести.Возвращение в школы оценок за поведение даст дополнительный инструмент для воспитательной работы, педагоги смогут оценивать конкретные поступки детей и соблюдение ими общепринятых норм, сообщил RT министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что школа является местом, где ребенок не только получает новые знания, но и приобретает не менее важные жизненные навыки: учится работать в команде, взаимодействовать с другими, разрешать конфликты, уважать учителей и одноклассников.

По словам Кравцова, оценка за поведение ставится отдельно от академической успеваемости.

Она не влияет на отметки по предметам, промежуточную аттестацию и допуск к государственной итоговой аттестации. Это не дисциплинарное взыскание, а дополнительный инструмент воспитательной работы указал министр

Для оценок за поведение выбрана трехуровневая модель: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение", критериями станут дисциплинга, общение со сверстниками, общение со взрослыми и законопослушное поведение.

То есть мы оцениваем не характер ребёнка и не его личность, а конкретные поступки и то, как он соблюдает общепринятые нормы добавил Кравцов

Ранее Минпросвещения рассказало о мерах за оценку "недопустимое поведение": она станет поводом для психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей или опекунов школьника.