Москва27 нояВести.Возвращение в школы оценок за поведение даст дополнительный инструмент для воспитательной работы, педагоги смогут оценивать конкретные поступки детей и соблюдение ими общепринятых норм, сообщил RT министр просвещения Сергей Кравцов.
Он отметил, что школа является местом, где ребенок не только получает новые знания, но и приобретает не менее важные жизненные навыки: учится работать в команде, взаимодействовать с другими, разрешать конфликты, уважать учителей и одноклассников.
По словам Кравцова, оценка за поведение ставится отдельно от академической успеваемости.
Она не влияет на отметки по предметам, промежуточную аттестацию и допуск к государственной итоговой аттестации. Это не дисциплинарное взыскание, а дополнительный инструмент воспитательной работыуказал министр
Для оценок за поведение выбрана трехуровневая модель: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение", критериями станут дисциплинга, общение со сверстниками, общение со взрослыми и законопослушное поведение.
То есть мы оцениваем не характер ребёнка и не его личность, а конкретные поступки и то, как он соблюдает общепринятые нормыдобавил Кравцов
Ранее Минпросвещения рассказало о мерах за оценку "недопустимое поведение": она станет поводом для психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей или опекунов школьника.