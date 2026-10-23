Минпросвещения рассказало о мерах за оценку "недопустимое поведение" Школы обязаны разбирать с родителями "недопустимое поведение" ученика

Москва23 окт Вести.Полученная учащимся отметка "недопустимое поведение" за четверть или триместр станет поводом для психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей или опекунов школьника.

Об этом говорится в письме Минпросвещения РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

О каждом случае выставления такой оценки сообщается заместителю директора школы по воспитательной работе.

Классный руководитель в трехдневный срок проводит беседу с родителями (законными представителями). В отношении обучающегося, получившего оценку "недопустимое поведение", составляется план индивидуальной профилактической работы говорится в документе

В текущем учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников 2–8-х классов. В каждом регионе для участия в пилотном проекте участвуют не менее 10 школ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что введение оценки за поведение должно не только помочь сформировать у учащихся дисциплину, но и защитить честь и достоинство педагога.