Москва21 октВести.Оценки за поведение школьникам в этом учебном году классный руководитель будет ставить по итогам четверти и года с учетом мнения других педагогов, передает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения России.
В этом учебном году в тестовом режиме система оценивания поведения проводится для учеников 2-8 классов. В нем участвуют по 10 школ от каждого региона страны.
Отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также года с учетом комментариев других специалистов школыговорится в сообщении
Поведение учеников оценивается по четырем критериям и 3-балльной системе: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".