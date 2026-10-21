Оценку по поведению в школах России будут ставить по итогам четверти и года

Определен порядок выставления оценки за поведение школьников в России Оценку по поведению в школах России будут ставить по итогам четверти и года

Москва21 окт Вести.Оценки за поведение школьникам в этом учебном году классный руководитель будет ставить по итогам четверти и года с учетом мнения других педагогов, передает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения России.

В этом учебном году в тестовом режиме система оценивания поведения проводится для учеников 2-8 классов​​​. В нем участвуют по 10 школ от каждого региона страны.

Отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также года с учетом комментариев других специалистов школы говорится в сообщении

Поведение учеников оценивается по четырем критериям и 3-балльной системе: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".