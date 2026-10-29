В СК РФ сообщили о росте подростковой преступности В Следственном комитете РФ сообщили о росте подростковой преступности

Москва29 окт Вести.В 2026 году в России участились случаи "скулшутинга" или "колумбайна" (движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России). Об этом рассказал руководитель организационно-аналитического управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета (СК) РФ Виктор Свечинов в интервью журналисту ИС "Вести" Виталию Кармазину.

Как фиксирует российское следствие, долгое время эти идеологии продвигали провокаторы, но с начала специальной военной операции (СВО) цифровые секты, в которых призывают нападать на вузы и техникумы, стали орудием иностранной разведки.

Такая работа целенаправленно проводилась со стороны украинских спецслужб, людей, которые находились у них на содержании и кураторстве. За первый квартал текущего года наши следователи возбудили 10 уголовных дел о фактах оконченных нападений и 29 уголовных дел о фактах нападений, которые были предотвращены… За этот год мы уже переплюнули весь прошлый отметил Свечинов

Ранее в эксклюзивном интервью осужденный за убийство шести человек бывший студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров рассказал, как знакомство с идеологией террористического "колумбайна" заставило его задуматься о нападении.