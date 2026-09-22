В РФ зафиксирован рост числа подростков, причастных к мошенничеству Число совершивших мошенничество подростков возросло в РФ на 39%

Москва22 сен Вести.За первые восемь месяцев этого года количество подростков, уличенных в мошенничестве, выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Сергей Калинин.

Он также рассказал, что число несовершеннолетних, причастных к террористической деятельности, увеличилось на 70%.

По итогам 8 месяцев <…> Происходит рост на 39% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и на более чем на 70% - совершивших преступления террористического характера заявил Калинин в ходе сессии в рамках международного форума "Диалог о фейках 4.0", его слова приводит ТАСС

Ранее сообщалось, что форум "Диалог о фейках 4.0" собрал 2 тысячи фактчекеров со всего мира.