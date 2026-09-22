Российский форум о фейках собрал 2000 фактчекеров из 80 стран

Форум "Диалог о фейках 4.0" собрал 2000 фактчекеров со всего мира Российский форум о фейках собрал 2000 фактчекеров из 80 стран

Москва22 сен Вести.В Национальном центре "Россия" открылся форум "Диалог о фейках 4.0", который собрал 2000 фактчекеров (специалистов по проверке информации) из 80 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN). Политики, эксперты и журналисты обсудили важность противодействия недостоверной информации.

Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

В форуме участвуют представители США, КНР, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Республики Корея, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Египта, Бельгии, Танзании, Мексики, Киргизии и других стран.

Ключевыми темами мероприятия стали результаты выборов в Госдуму России и борьба с дезинформацией на них. Также затронуты актуальные тенденции в развитии искусственного интеллекта. Отдельный блок тем посвящен проблеме мошенничества в отношении подростков и детей.

Форум "Диалог о фейках 4.0" проводится при поддержке МИД России, его организатором выступает АНО " Диалог Регионы" при участии GFCN.