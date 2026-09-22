Захарова: на "Диалоге о фейках" ожидается "шокирующее" выступление Лаврова

Захарова анонсировала "шокирующее" выступление Лаврова на форуме о фейках Захарова: на "Диалоге о фейках" ожидается "шокирующее" выступление Лаврова

Москва22 сен Вести.Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на форуме "Диалог о фейках 4.0", который состоится в Москве, станет "экстраординарным и шокирующим для многих", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Информацию приводит ТАСС.

По данным ведомства, Лавров затронет "различные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах".

"Диалог о фейках 4.0" пройдет 22 сентября в Национальном центре "Россия". Ожидается, что в форуме примут участие более 2 тысяч человек из 80 стран.

В рамках дискуссий планируется обсудить влияние фейков на общество, тренды развития искусственного интеллекта, а также безопасность детей в интернете.

Ранее Захарова заявила, что на форуме "Диалог о фейках" МИД России представит сенсационное расследование о преступлениях киевского режима.