На форуме обсудят методы фактчекинга и борьбу с дезинформацией

В Москве пройдет четвертый международный форум "Диалог о фейках 4.0" На форуме обсудят методы фактчекинга и борьбу с дезинформацией

Москва22 сен Вести.В Москве пройдет четвертый международный форум "Диалог о фейках 4.0", который посвящен вопросам противодействия недостоверной информации. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

22 сентября 2026 года в Москве (Национальный центр "Россия") пройдет четвертый международный форум "Диалог о фейках 4.0", к участию в котором приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты, СМИ и участники бизнес-сообщества говорится в сообщении на сайте форума

Участники форума обсудят современные методы фактчекинга и противодействие распространению ложной информации. Следить за ходом дискуссий можно будет онлайн на официальном сайте форума. Трансляции будут доступны на русском и английском языках. Для просмотра регистрация не требуется.