Технолог инфовойн рассказала, как можно обезопаситься от информационных атак

Россиянам дали советы, как обезопасить себя от информационных атак Технолог инфовойн рассказала, как можно обезопаситься от информационных атак

Москва15 июл Вести.В современных информационных войнах все чаще используются методы социальной инженерии и манипуляций. Как обезопасить себя от недостоверной информации, в интервью ИС "Вести" рассказала аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

По ее словам, недоброжелатели сегодня пользуются перенасыщенностью информационного пространства, когда пользователи узнают новости из большого количества источников.

Самое главное, это быть предельно внимательными и не доверять, во-первых, непроверенным источникам, во-вторых, всегда перепроверять, понимать, что все, что человек считывает, что ему действует на эмоциональное восприятие, действует на эмоцию – это стопроцентная манипуляция. … Особенно это касается негативных эмоций: паники, страха – это эксплуатация человеческих уязвимостей объяснила специалист

Ранее Дубовикова рассказала, что маркером информационных фейков, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах, является отсылка "к доверенным источникам".