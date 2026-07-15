Москва15 июлВести.В современных информационных войнах все чаще используются методы социальной инженерии и манипуляций. Как обезопасить себя от недостоверной информации, в интервью ИС "Вести" рассказала аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.
По ее словам, недоброжелатели сегодня пользуются перенасыщенностью информационного пространства, когда пользователи узнают новости из большого количества источников.
Самое главное, это быть предельно внимательными и не доверять, во-первых, непроверенным источникам, во-вторых, всегда перепроверять, понимать, что все, что человек считывает, что ему действует на эмоциональное восприятие, действует на эмоцию – это стопроцентная манипуляция. … Особенно это касается негативных эмоций: паники, страха – это эксплуатация человеческих уязвимостейобъяснила специалист
Ранее Дубовикова рассказала, что маркером информационных фейков, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах, является отсылка "к доверенным источникам".