Дубовикова: даже закрытые чаты не гарантируют безопасности от преступника Эксперт Дубовикова рассказала, почему закрытые чаты не защищают от врага

Москва30 июн Вести.Даже публикация фото или видео с мест ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в закрытых домовых чатах или небольших группах не гарантирует безопасности. Об этом рассказала ИС "Вести" аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

Как отметила эксперт, противник настолько плотно работает в российской цифровой среде, что для него не существует закрытых каналов. Ведь любой чат становится объективным инструментом для сбора данных, и также нет гарантий, что в этом самом чате не состоит человек, который занимается сбором и мониторингом информации.

Подобные фотографии, во-первых, позволяют скорее понять точность удара, насколько было нарушено, в какую точку попал дрон и … какие нужно учесть погрешности в следующем ударе, насколько сильно повреждена была инфраструктура, насколько сильны объекты, насколько объект требует дальнейших атак для его выбивания. Это в конечном итоге дает огромное количество дополнительной информации, которая учитывается при просчете терминального алгоритма наведения последующих атак. То есть, соответственно, любой человек, который снимает прилет, автоматически обеспечивает точность последующих атак. И, соответственно, занимается фасилитацией деятельности противника в нашем тылу. Второй момент – нужно понимать, что даже выкладывая в какие-то домовые чаты или просто между друзьями в каких-то небольших группах, которые кажутся закрытыми … Противник настолько плотно работает в нашей цифровой среде, что каких-то закрытых историй для него не существует. То есть любой маленький чат становится объективно инструментом для сбора информации и данных, поэтому, когда человек говорит о том, что он просто кому-то скинул в какой-то небольшой чатик, нет никаких гарантий, что в этом чатике уже не сидит определенный человек, который занимается этим мониторингом пояснила Дубовикова

По словам аналитика, не стоит забывать, что в чате даже среди знакомых нельзя быть полностью уверенными в их благонадежности.

Дубовикова также рассказала, что съемка ударов по НПЗ помогает врагу в психологических операциях. Эксперт отметила, что противник сейчас ставит 70% своих усилий именно на внутреннюю раскачку России.