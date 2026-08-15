Москва15 авг Вести.Анонимности в интернете не существует, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, почти любое действие в Сети оставляет цифровой след, благодаря которому можно выйти на преступника.

Тотальной анонимности в интернете уже давно не существует. Информационное поле — это не среда. В нем нет безнаказанного размещения противоправного контента. В Интернете практически всегда остается цифровой след. Любого злоумышленника найти все равно можно. Если человек совершил преступление в интернете, надеяться на то, что его никто не найдет, не стоит заявил Мясоедов

IT-эксперт отметил, что регистрация в публичной зоне WI-FI и использование домашнего интернета требует ввода личных данных, благодаря которым действия человека можно отследить. По его словам, такая практика давно используется для обеспечения безопасности.