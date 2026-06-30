Юрист объяснил, почему нельзя снимать последствия атак украинских беспилотников Юрист напомнил, почему нельзя снимать последствия ударов украинских дронов

Москва30 июн Вести.Выложенные в сеть фото- и видеосъемки последствий атак украинских беспилотников по объектам на территории России помогают противнику корректировать дальнейшие удары и сеют панику внутри российского общества. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, люди не подозревают, что выложенные в сеть фотографии могут использоваться для корректировки огня противником.

Мы знаем абсолютно точно, что по самым резонансным прилетам, которые были, потом были вторичные удары, в третий раз - удары, когда приезжает МЧС, когда приезжают туда следователи, когда уже работают. А что этому помогает? Не только координаты, но еще и фотографии тех людей, которые все это наснимали объяснил он

Также юрист призвал не забывать и про психологическое воздействие на российских граждан, которым пользуется противник.

Давайте не забывать, что у нас есть и эмоциональная сторона - для того чтобы вызвать у наших граждан испуг, страх, панику, возмущение. И вся-вся вот эта работа, простите, она ровно на противника идет точно так же добавил Соловьев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное сообщество должно обратить внимание на преступные действия киевского режима, который атакует гражданские объекты и мирное население России.