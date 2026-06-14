Москва14 июн Вести.В России следует ввести меры наказания за публикацию кадров о последствиях налетов БПЛА. Такую идею в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, публикация таких видеоматериалов становится источником информации для противника.

Наш противник за последние 2-2,5 года совершил абсолютный рывок с точки зрения фильтрации видеосюжета, это заставляет меня порекомендовать в том числе изучить опыт нашего противника. Это всегда полезно, потому что количество содержательных видеосюжетов с той стороны о результатах наших действий на порядок меньше и качеством, и количеством, чем то, что выкладывается у нас сказал он

Евстафьев указал, что публикация кадров налетов накаляет атмосферу в обществе.

Нам, наверное, надо начинать применять не просто профилактические меры, а уже, как называется, меры пресечения и наказания. Потому что это [публикация кадров налетов] - прямая помощь врагу, причем не только помощь с точки зрения корректировки, понимания, геолокации, а с точки зрения создания новой политической атмосферы этой войны. Они воюют картинками. Причем они воюют картинками не только на своей территории, не только в западном общественном мнении, они у нас воюют пояснил эксперт

Любые попытки разгонять панику в обществе являются оскорбительными для тех, кто защищает Россию, убежден Евстафьев.

Это большой плевок и тем мужикам, которые на линии боевого соприкосновения воюют, отодвигая эту зону безопасности. И тем ребятам, которые в мобильных группах уничтожают эти дроны. И руководителям, которые думают над тем, как смягчить эту угрозу добавил он

Накануне стало известно, что операторы ударных беспилотников из состава группировки войск "Юг" ликвидировали украинских боевиков, которые пытались скрыться в населенном пункте Константиновка в ДНР.