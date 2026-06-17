Москва17 июн Вести.Смакование ударов по российским объектам в соцсетях можно охарактеризовать как следствие когнитивных искажений. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, люди, которые снимают удары в прямом эфире и быстрее выкладывают в сеть, не понимая, что это дает врагу ценную информацию, являются недальновидными.

Те недальновидные люди, которые снимают удары по нашим объектам в прямом эфире, быстрее выложить, не понимая, что это для врага просто хлеб. Он видит, как беспилотник заходит, с каких ракурсов там, правильно ли они дали ему полетное задание. Чуть ли не номер дрона, который преодолел систему ПВО, для того, чтобы понять, как это прошло. Но, честно говоря, на эту историю я решил посмотреть с такой ментальной точки зрения. Термин называется когнитивные искажения – это систематические ошибки мышления, когда ты, условно говоря, искажаешь факты, и исходя из этого, у тебя идет неверная интерпретация происходящих событий. Поэтому, например, это вообще сейчас одна из таких острейших наук, когда ей же и пользуются мошенники, ей пользуется, к сожалению, противник отметил Клинцевич

Для сравнения эксперт обратил внимание на армию США, которая считается армией номер один, ведь она планирует установить на свои танки противодроновые решетки сверху только к 2027 году.

В качестве сравнения, Америка, армия номер один. Вы знаете, к какому году они планируют на свои танки поставить противодроновые решетки сверху? Не полностью замангалить, небольшую решетку сверху. Только к 2027-му году. То есть они запустили процесс модернизации своей техники, и это произойдет только через год, когда уже все устарело пояснил Клинцевич

Особое внимание эксперт уделил проблеме блогеров-лидеров общественного мнения. Он отметил, что такой блогер старается показать картину мира, которая подтверждает его негативную точку зрения, тогда как в реальности есть чем гордиться.

Здесь есть на самом деле еще тоже достаточно серьезная проблема, если какой-то лидер общественного мнения высказал какую-то точку зрения в негативном аспекте, что все пропало, все плохо, он дальше начинает искать факторы, которые будут подтверждать его точку … То есть он фактически начинает стараться ту картину мира показать, что видите, я же говорил, что все плохо у нас не получается, а в реальности нам есть чем гордиться: Константиновка, 4-я бригада, просто по кускам нарезая сейчас город, более 300 человек 28-й и 100-й бригады в окружении находятся. Идет эвакуация из Дружковки и из Краматорска … Там заводы начинают вывозить. Они понимают прекрасно, что там уже не будет у них возможности рассказал Клинцевич

Эксперт рассказал, что подобных решений сейчас происходит много, но при этом они отдают себе отчет в том, что противник также проявляет активностью. Как отметил Клинцевич, скорость адаптации как стратегической, так и тактической, является реальным коньком России.

Ранее в Госдуме предложили действенный способ остановить удары ВСУ по России. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, надо уничтожить все пути доставки на Украину комплектующих для производства БПЛА, поступающие из Европы.