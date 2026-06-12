Москва12 июн Вести.Обсуждение руководством США гипотетического применения ядерного оружия против Ирана может быть информационно-психологической подготовкой к возможности его применения против России. Такое мнение высказал военный аналитик, лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По сообщению американского журналиста Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп недавно обсуждал с ближайшим окружением удар ядерным оружием по Ирану.

Разговоры о применении такого оружия по Ирану Клинцевич считает подходом к пробе открытия окна Овертона на уровне самой возможности применения ядерного боеприпаса. Окно Овертона - социологическая модель диапазона идей и норм, политически приемлемого для общества в конкретный период. Она названа по имени американского юриста и политического аналитика Джозефа Овертона и позволяет объяснить, как табуированные и неприемлемые идеи становятся допустимыми.

Аналитик, в частности, указал на использование искусственного интеллекта (ИИ) в разработке Западом сценариев военных действий.

А он [ИИ] давно нарисовал эту концепцию, в том числе и с применением ядерного боеприпаса. Сегодня они искусственно выпустили эту информацию, дабы немножко потревожить общественность, посмотреть, как на это будет реагировать сегодня мировое сообщество, Россия, Китай, и какие дальнейшие последствия сказал Клинцевич

По словам аналитика, количество размещенного на территории Европы ядерного оружия США, включая и новые авиационные боеприпасы, к настоящему моменту увеличилось вдвое.

Мы сейчас прогнозируем, что с 200 сейчас около 400. При этом есть эти боеприпасы у Англии и Франции… Сегодня ни один английский премьер или французский президент не в состоянии лично оперировать своими стратегическими средствами. Хоть они ими обслуживаются, это ракеты американские, боеприпасы сделаны по американским конструкциям и так далее. И в случае создания такой обстановки, когда необходимо применять ядерное оружие, автоматически это оружие переходит в руки американских военных сказал Клинцевич

Рассуждения о ядерном ударе по Ирану аналитик считает информационно-психологической подготовкой к возможности применения такого оружия против России.

Когда говорят о том, чтобы применить ядерный боеприпас по Ирану, ... я однозначно рассматриваю этот вопрос как подготовительную информационно-психологическую операцию… Это процесс, который открывает окно Овертона по изменению ситуации в зоне СВО в отношении России и перехода его на абсолютно новый качественный уровень подчеркнул аналитик

По словам Клинцевича, Россия сегодня находится "в крайне серьезном положении".

И то, что многие пытаются сегодня сказать - почему политическое руководство так сдержано, почему не начинает - они ждут от нас непродуманных решительных шагов, эмоциональных. Они хотят [их], потому что они готовы потом через информационно-психологические операции… сформировать полностью мнение о России как недееспособной. Будет поднят против нас весь мир предупредил Клинцевич

По его словам, России нужно быть готовой к отражению стратегического удара.

Окно Овертона, связанное с переходом на нанесение России стратегического удара, они еще не открыли. Как только они откроют, они начнут бить. Я скажу больше: мы к этому будем готовы. По крайней мере, то, что говорит политическое руководство страны, то, в каком положении находится наш военно-промышленный комплекс, как сегодня готовятся наши подразделения, насколько мы учитываем этот опыт и эту войну - не специальную военную операцию, войну, которую мы открыто ведем с НАТО, - мы готовы. Но надо, чтобы и общество наше готово было к тому, что страна перейдет на промышленные рельсы, что начнется мобилизация, что нам всем придется отстаивать свои семьи, свое будущее, будущее своих детей и внуков сказал Клинцевич

Ранее профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" усомнился в возможности того, что президент США Дональд Трамп пойдет на использование ядерного оружия против Ирана.