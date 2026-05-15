Клинцевич высказался о реакции киевского режима на массированный удар ВС РФ Клинцевич о массированном ударе ВС РФ по Украине: триумф разведки

Москва15 мая Вести.Массированный удар по целям на Украине, осуществленный в ночь на 14 мая, стал триумфом российской разведки. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Удар был совершен по объектам, задействованным в обеспечении нужд Вооруженных сил Украины, напомнил он. Однако со стороны Киева последовала неожиданная реакция, обратил внимание Клинцевич.

[Глава МИД Украины Андрей] Сибига кричал, что это русские специально делают, чтобы сорвать встречу двух лидеров [США и КНР] в Китае. Да, они [киевские власти] вообще не думают об Украине заявил Клинцевич

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая Вооруженные силы России осуществили комбинированный массированный удар по объектам на территории Украины, применив рекордное количество беспилотников и высокоточных ракет.

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в КНР 13 мая.