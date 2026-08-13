Москва13 авг Вести.Россия не сможет полностью перекрыть военную логистику на Украину из-за длинных сухопутных границ страны с Евросоюзом и наличия альтернативных маршрутов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, полностью обрубить поставки невозможно из-за слишком разветвленной логистики, но удары по морским и железнодорожным объектам наносят серьезный ущерб Украине.

Давайте будем говорить откровенно, чтобы мы с вами не находились в иллюзии. Нужно понимать, что полностью перекрыть военную логистику на Украину мы не сможем. 1200 км сухопутной границы с Евросоюзом, более 20 автомобильных пунктов пропуска, еще порядка десяти сейчас вводятся в строй, 12 железнодорожных. Морская составляющая. Поэтому где-то мы что-то на время выключаем, как это произошло, например, с мостами на юге. Два моста, по которым мы нанесли удар, сейчас уже введены в строй и задействованы для того, чтобы использовать дунайские порты. Да, они там пересохли, но это значит, соответственно, в глубине Европы, со стороны Черного моря, все это сейчас функционирует. Сухопутные коридоры мы не перекроем, поэтому в крытых фурах, в контейнерах можно перевозить что угодно заявил Клинцевич

Он отметил успехи ВС РФ в нарушении логистики Украины на Черном море.

Черное море сейчас мы достаточно эффективно выключили. И здесь для противника есть серьезные проблемы, потому что тоннаж, потому что логистика совершенно иная сказал Клинцевич

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытки Киева отремонтировать и ввести в строй портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях блокируются регулярными ударами России по военным объектам.