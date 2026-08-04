Москва4 авг Вести.Удары ВС РФ по украинским портам и мостам приведут к тому, что все логистические пути, по которым идут поставки вооружения с Запада, начнут ослабевать, указал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. В беседе с MK.RU он отметил, что в результате эти грузопотоки критически уменьшатся.

Удары, скорее всего, начнут проявляться только к ноябрю-декабрю этого года или в начале следующего. Конечно, если мы сохраним этот напор, и противник не будет успевать восстанавливать пораженные нами цели. В конечном счете, это приведет к тому, что все логистические пути, по которым идут западные поставки, начнут ослабевать и, в конце концов, грузопотоки критически уменьшатся сказал Попов

Он отметил стратегически важный мост в Затоке под Одессой, по которому ВС РФ ударили ранее. Эта переправа получила критические повреждения. По словам Попова, один пролет восстанавливается около двух недель, а то и месяц. Но если российская армия и дальше будет наносить удары по мосту, то он "окончательно выйдет из строя", считает военный эксперт.

Еще два-три налета, и мост просто будет нецелесообразно восстанавливать. То же самое с мостом в районе Славянска указал Попов

При этом он отметил, что поражать мосты сложно, поскольку это линейная цель — длинная и узкая.

Это, правда, очень трудная задача. В то же время управляемые беспилотники это сделать могут, но они все-таки уступают по мощности заряда. Поэтому не так просто организовать эффективный налет на мост объяснил военный эксперт

По его мнению, сейчас главное не дать ВСУ восстановить мост. Попов отметил, что у противника нарушена логистика, что напрямую влияет на устойчивость обороны Славянского участка. По его словам, Славянск, Краматорск и Дружковка представляют собой три локальных участка. Чтобы ослабить функционирование ВСУ в этой зоне "нужно прекратить поставки личного состава, продовольствия, вооружения, боеприпасов", уверен Попов.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" также рассказывал о причинах удара ВС РФ именно по мосту в поселке Затока Одесской области.