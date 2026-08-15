У Украины нет равнозначной альтернативы поставкам грузов водным путем Эксперт Ераносян: поставки по ж/д путям не заменят Украине ее водную логистику

Москва15 авг Вести.Железнодорожные поставки западных грузов на Украину не могут обеспечить грузопоток, сравнимый с перевозками по водным путям. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Он добавил, что морские перевозки дешевле и позволяют перевозить больший объем грузов.

Железнодорожный транспорт не может обеспечить такой грузопоток. Морские перевозки дешевле и объемнее, речь идет о миллионах тонн, и мало того, их же можно хранить прямо в портовых терминалах рассказал Ераносян

Он объяснил, что блокировка портов Украины не оставит ВСУ без оружия, но сильно усложнит ситуацию для них. По его мнению, в случае перекрытия морских поставок у украинских боевиков хватит оружия "для поддержания штанов".

Для поддержания штанов, да, они смогут там какое-то время, так сказать, воевать. Топливо тоже можно поставлять для поддержания штанов, но для крупных контрнаступательных действий такого количества топлива без портов они обеспечить не смогут заявил Ераносян

Ранее Ераносян рассказал, что удары по дунайским портам Украины отрежут ее от поставок из Румынии. Связь с этой страной позволяет Киеву не только получать оружие и боеприпасы, но и отправлять на ремонт поврежденную западную технику.