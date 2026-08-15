Поддубный назвал условие полной блокировки доступа Украины к морским перевозкам Поддубный заявил, что блокировка дунайских портов лишит Украину доступа к морю

Москва15 авг Вести.Полная блокировка дунайских портов способна окончательно лишить Украину доступа к морским перевозкам. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что у ВС РФ есть средства для достижения этой цели, это лишь вопрос времени.

С учетом сужения логистических возможностей в районе Одессы дунайские порты фактически стали "ахиллесовой пятой" противника и одновременно – его последним шансом поддерживать морские поставки. Рени и Измаил сегодня – ключевые узлы на Дунае, через которые противник еще пытается проводить грузы. Полная блокировка работы дунайских портов способна окончательно лишить Украину доступа к морским перевозкам. Средства для этого есть. Остается вопрос времени заявил Поддубный

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты в портах Южный и Одесса. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.