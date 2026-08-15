Москва15 авг Вести.Все НПЗ, которые обеспечивают Украину топливом, располагаются в Румынии, которая является основным поставщиком горючего для Киева, поэтому удары по портам на Дунае будут означать и блокировку отгрузок этого вида энергоносителей. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

На Украине нет нефтеперерабатывающих заводов. Все нефтеперерабатывающие заводы находятся в Румынии. И это значит, что именно Румыния основной поставщик горючего смазочных материалов для ВСУ. И когда мы говорим о поражении портов, мы говорим не только о том, что мы блокируем возможность поставок оружия, но и топлива объяснил Ераносян

Он добавил, что авиабаза "Михаил Когэлничану", расположенная на юго-востоке Румынии, стала ремонтным хабом для техники ВСУ, которую доставляют туда именно через украинские порты на Дунае.

Когда мы говорим о [крупнейшем румынском порте] Констанце, когда мы говорим о "Михаиле Когэлничану", то он уже давно стал хабом и ремонтной базой, для того чтобы ремонтировать технику, которая, так сказать, на Украине горит под нашими мобильными группами и с помощью наших "Гераней", горит, но не до конца. Ее можно ремонтировать. И поэтому она поступает, в Рене, в Измаил и далее уже вниз по течению [в Румынию] рассказал Ераносян

Ранее Ераносян заявил, что Измаил и Рене остаются последними водными артериями Украины. Порты на Черном море были заблокированы ударами ВС РФ.