Военкор Коц раскрыл смысл ударов ВС РФ по портам Измаил и Рени Коц: ВС РФ ударами по Измаилу и Рени сжимают последнюю водную артерию ВСУ

Москва13 авг Вести.Удары ВС РФ по украинским портам Измаил и Рени несут стратегический смысл – сжать последнюю водную артерию противника. Об этом военный корреспондент Александр Коц рассказал KP.RU.

В четверг Минобороны России сообщило, что в порту Измаил были поражены пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Рени ВС РФ ударили по пункту управления ВМС Украины.

Коц отметил, что данные порты являются ключевыми на украинском берегу Килийского рукава Дуная и расположены буквально в нескольких сотнях метров от румынского берега.

Стратегический смысл – сжать последнюю водную артерию противника. Одесса, Черноморск, Южный работают под ежедневным давлением и фактически отрезаны от моря. Дунай оставался тыловой отдушиной – под румынским берегом, вне досягаемости большинства средств. Удары показывают, что этой неприкосновенности больше нет – "Герани" дотягиваются до причалов Рени и Измаила ночью, точечно, по конкретным адресам сказал военкор

Он добавил, что именно на дунайских портах базируется все оставшееся от украинского флота после ухода из Черного моря – катера, дроны, узлы связи, штабы.

Кроме того, Измаил – это не абстрактный порт, он является конкретной точкой цепочки "баржа – склад – эшелон – фронт".