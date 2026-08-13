Москва13 авгВести.Удары ВС РФ по украинским портам Измаил и Рени несут стратегический смысл – сжать последнюю водную артерию противника. Об этом военный корреспондент Александр Коц рассказал KP.RU.
В четверг Минобороны России сообщило, что в порту Измаил были поражены пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Рени ВС РФ ударили по пункту управления ВМС Украины.
Коц отметил, что данные порты являются ключевыми на украинском берегу Килийского рукава Дуная и расположены буквально в нескольких сотнях метров от румынского берега.
Стратегический смысл – сжать последнюю водную артерию противника. Одесса, Черноморск, Южный работают под ежедневным давлением и фактически отрезаны от моря. Дунай оставался тыловой отдушиной – под румынским берегом, вне досягаемости большинства средств. Удары показывают, что этой неприкосновенности больше нет – "Герани" дотягиваются до причалов Рени и Измаила ночью, точечно, по конкретным адресамсказал военкор
Он добавил, что именно на дунайских портах базируется все оставшееся от украинского флота после ухода из Черного моря – катера, дроны, узлы связи, штабы.
Кроме того, Измаил – это не абстрактный порт, он является конкретной точкой цепочки "баржа – склад – эшелон – фронт".