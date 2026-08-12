"Сообщество неонацизма": Мирошник о реакции Украины на удары по объектам в РФ Мирошник: на Украине восхищаются фото пораженных гражданских объектов РФ

Москва12 авг Вести.На Украине восхищаются фотографиями пораженных украинскими боевиками российских гражданских объектов. На это обратил внимание посол по особым поручениям Министерства иностранных России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что украинские группы публикуют в мессенджерах фото и видео атакованных в Новороссийске многоэтажных жилых домов, автостоянок и коммерческой застройки и подписывают их словами: "Из приятного". Мирошник подчеркнул, что на кадрах нет ни одной военной или околовоенной цели.

Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом, сообщество взрощенного неонацизма написал он

В течение прошедшей ночи в небе над Новороссийском во время массированной атаки были отражены несколько сотен беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки погиб восьмилетний ребенок. Кроме того, повреждены четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома.