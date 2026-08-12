Москва12 авгВести.На Украине восхищаются фотографиями пораженных украинскими боевиками российских гражданских объектов. На это обратил внимание посол по особым поручениям Министерства иностранных России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Дипломат отметил, что украинские группы публикуют в мессенджерах фото и видео атакованных в Новороссийске многоэтажных жилых домов, автостоянок и коммерческой застройки и подписывают их словами: "Из приятного". Мирошник подчеркнул, что на кадрах нет ни одной военной или околовоенной цели.
Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом, сообщество взрощенного неонацизманаписал он
В течение прошедшей ночи в небе над Новороссийском во время массированной атаки были отражены несколько сотен беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки погиб восьмилетний ребенок. Кроме того, повреждены четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома.