Москва7 июл Вести.Маркером информацонного фейка, распространяемого в соцсетях и мессенджерах, является отсылка "к доверенным источникам". Об этом ИС "Вести" рассказала аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

По ее словам, насторожиться стоит, когда автор сообщения ссылается на некоего своего знакомого, родственника, который якобы осведомлен лучше о происходящей обстановке.

Активно такие вбросы могут распространяться в чатах нейтрального характера, где обсуждают вопросы красоты, ведения быта.

Это все работает достаточно просто и примитивно. Как это часто бывает в информационных технологиях, все строится на том, что в таких чатиках человек максимально уязвим. Он приходит туда не за информацией, а за общением с единомышленниками, а при этом какое-то критическое мышление отшибается напрочь. А дежурящие подсадные утки со стороны противника начинают активно распространять всякие вбросы в духе "об этом сообщила а-ля дочь офицера, знакомые из ФСБ и иных структур". Обычно это сразу является маркером подобных вбросов отметила Дубовикова

Такая технология опирается на то, что ссылка на некие правоохранительные органы или на родственников является аргументом для граждан.

И в результате эта информация очень легко вживается в ткань сознания человека, и она начинает распространяться объяснила эксперт

К тому же свою роль играет то, что пользователь зачастую не станет проверять информацию, поверив изначальному сообщению.

Он [пользователь] не будет тратить время на то, чтобы это верифицировать. У него на это нет времени. Мы живем в сумасшедшем ритме огромных потоков информации, этим регулярно пользуется противник констатировала Дубовикова

Ранее появилась информация, что Киев пытается дискредитировать Россию, формируя образ, что принудительная мобилизация идет не на Украине, а якобы в РФ.