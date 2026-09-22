Лавров прокомментировал фейки о якобы ударах российских дронов по объектам в ЕС Лавров: ЕС разыгрывает информационную карту против РФ инцидентами с дронами

Москва22 сен Вести.Западные медиа разыгрывают информационную карту против России, обвиняя Москву в использовании дронов на территории ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на открытии 4-го международного форума "Диалог о фейках 4.0".

По его словам, европейские чиновники долго и упорно готовят население своих стран к восприятию России как врага.

Быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три, а затем уже перекрывать доступ к альтернативным оценкам, к альтернативным сведениям о том конкретном эпизоде, который вот в данном случае раздувается сказал Лавров

При этом на Западе появляются и люди, которые стали задавать неудобные вопросы, добавил он.

Знаем, например, как спрашивают у западных правительств, почему замалчивается факт факта украинского терроризма в отношении мирных жителей российских городов пояснил министр

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информационные войны и индустрия распространения ложных новостей продолжат развиваться.