Москва22 сенВести.Западные медиа разыгрывают информационную карту против России, обвиняя Москву в использовании дронов на территории ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на открытии 4-го международного форума "Диалог о фейках 4.0".
По его словам, европейские чиновники долго и упорно готовят население своих стран к восприятию России как врага.
Быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три, а затем уже перекрывать доступ к альтернативным оценкам, к альтернативным сведениям о том конкретном эпизоде, который вот в данном случае раздуваетсясказал Лавров
При этом на Западе появляются и люди, которые стали задавать неудобные вопросы, добавил он.
Знаем, например, как спрашивают у западных правительств, почему замалчивается факт факта украинского терроризма в отношении мирных жителей российских городовпояснил министр
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информационные войны и индустрия распространения ложных новостей продолжат развиваться.