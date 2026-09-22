Москва22 сен Вести.Западные страны идут на использование нечистоплотных приемов ради сохранения ослабевающих экономических позиций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время открытия международного форума "Диалог о фейках 4.0"​​​ он пояснил, что Запад предал принципы свободной конкуренции сразу же после того, как увидел, как его обыгрывает и Китай в его же игре.

Тут же в ход пошли нечестные методы, санкции, тарифы, обвинения… Поэтому нам хорошо видно, как Запад пытается откровенно нечистоплотными приемами сохранить свои позиции в мировой экономике, которые быстро падают, и это объективный исторический процесс пояснил Лавров

Министр указал, что Запад проигрывает в рамках тех же правил, что он пытался навязать всему миру.