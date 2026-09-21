Москва21 сенВести.Информационные войны и индустрия распространения ложных новостей продолжат развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Песков отметил, что борьба с фейками потребует значительных усилий от мировых СМИ.
Все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут так же совершенствоваться и развиватьсясказал он
По его словам, на фоне большого объема недостоверной информации информационным агентствам необходимо сохранять профессиональный подход и высокий уровень достоверности.
Ранее основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец предложила вернуть в российское медиапространство "клятву медийщика". По ее словам, это поможет усилить ответственность у работников индустрии и повысить доверие аудитории.