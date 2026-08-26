Москва26 авг Вести.В российское медийное пространство необходимо вернуть "клятву медийщика". Об этом в интервью ИС "Вести" заявила основатель Мастерской новых медиа, заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

По ее словам, Мастерская новых медиа в первую очередь учит своих выпускников ответственности.

Возвращаем это понятие в медиа, оно долго в журналистике существовало, и это было очень ценно. Кажется, за последнее время немножко мы его потеряли, но сегодня важно снова вернуть это понятие. И как у врачей есть "клятва Гиппократа", чтобы и у нас с вами, у медиаспециалистов, медиатехнологов, журналистов, тоже была "клятва медийщика", когда мы, понимая, какое мощное оружие у нас в руках, мы берем на себя обязательства использовать его только во благо и отвечать за тот контент, который мы делаем, который мы производим, распространяем отметила Аблец

Также она рассказала, какие принципы Мастерская новых медиа продвигает выпускникам, чтобы их контент вызывал доверие даже у скептически настроенной аудитории в условиях информационной войны.

Мастерская новых медиа стала соучредителем Ассоциации фактчекинга, мировой ассоциации, в которую уже включено огромное количество разных стран, задачей которых является разоблачение фейков, проведение расследований, информирование людей о том, что та или иная информация может являться фейком либо копией. А с другой стороны, задачей нашей совместной с Ассоциацией является широкое обучение фактчекингу. Потому что фактчекингу сегодня нужно учить не только профессионалов … Люди должны на бытовом уровне выявлять фейк и понимать, что эта информация может быть недостоверной добавила она

Ранее Юлия Аблец заявила, что Мастерская новых медиа оказывает серьезное влияние на информационное поле.