Москва2 июн Вести.Осознанный подход к образованию очень важен для того, чтобы быть профессионалом в своей сфере деятельности. Об этом информационной службе "Вести" рассказала посол России на Маврикии Ирада Зейналова.

Дипломат рассказала, что пошла учиться в Дипакадемию уже после того, как построила карьеру в журналистике.

У меня уже была карьера, у меня уже было имя, у меня уже была профессия на руках, я смогла систематизировать то, что я накапливала всю жизнь. Это важно. Это осознанное образование. И поверьте, я не прогуляла ни одной лекции, ни одного семинара именно потому, что это было осознанное, настоящее образование, которое ты хочешь получить. Именно потому, что ты хочешь стать лучше. И ты хочешь стать прекрасным профессионалом – без вопросов, потому что во многом, конечно, знаний не хватало. Слава богу, что Дипакадемия мне их дала рассказала Зейналова

Посол отметила, что сейчас политические и дипломатические науки, вероятно, будут претерпевать изменения из-за меняющегося миропорядка.

Мир меняется, и мы должны понимать, куда движется теоретическая мысль, как эта теоретическая мысль трактует происходящие события. И переподготовка дипломатов, в том числе экспертов-политологов, позволяет им, во-первых, общаться между собой и обмениваться оценками, экспертизой, какими-то элементарными знаниями, которые могут выстрелить в самый нужный момент. С другой стороны, приучает их и возвращает им умения – а это взрослые люди, которые на самом деле уже заняты многими-многими другими практическими вещами – в ту теоретическую базу, которая необходима для осознания мира и продвижения наших интересов сказала Зейналова

Ранее Зейналова заявила, что в любой профессии важно никогда не останавливаться, чтобы быть профессионалом.