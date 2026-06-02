Москва2 июн Вести.Чтобы быть профессионалом в любой сфере деятельности, важно никогда не останавливаться. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделала Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова.

В принципе, для всех важно не останавливаться в профессиональном развитии. Абсолютно для всех. Вот я даже не знаю профессии, на которой ты мог бы заморозиться и сидеть, почивая на лаврах. Как только ты останавливаешься – знаете, вот как Алиса в Стране чудес: чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать вперед. А как только ты останавливаешься, ты уже не профессионал. Может быть, тебя считают профессионалом, может быть, у тебя даже на визитной карточке написано, что ты профессионал, но ты не профессионал. Это фейк. А фейк – это то, с чем я боролась всю свою журналистскую карьеру сказала Зейналова

Ранее первый проректор МГИМО – директор Дипломатической академии МГИМО МИД России Сергей Шитьков заявил, что настоящего дипломата отличает не только экспертность в сфере международных отношений, но и готовность отстаивать интересы Родины как свои собственные.