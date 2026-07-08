Москва8 июл Вести.Журналистка Ксения Собчак восстановила доступ к информационным ресурсам медиахолдинга Ostorozhno Media. Об этом она сообщила в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ну что, друзья, я восстановила доступ к Telegram-каналам написала она

Собчак отметила, что пережитый опыт оказался крайне неприятным, и добавила, что опубликованные ранее скриншоты не имеют отношения ни к ней, ни к людям, которых называли ее собеседниками. По ее словам, эти материалы являются фейками.

Также Собчак рассказала, что доступ к каналам был потерян из-за взлома электронной почты: сначала злоумышленники получили доступ к почтовому ящику, а затем с его помощью смогли похитить Telegram-аккаунты. Она пообещала позже подробнее рассказать об этом, чтобы предупредить читателей и помочь им защититься от подобных атак.

Ранее информационные ресурсы медиахолдинга Ostorozhno Media подверглись хакерской атаке. Представители холдинга сообщили, что мошенники временно получили доступ к Telegram-каналам "Кровавая барыня" и "Собчак". В официальном предупреждении для читателей отмечалось, что публикации, выходившие в этих каналах с 14.00, не имеют отношения к редакции.